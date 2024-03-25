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При ударі по ЧФ РФ у розвідувальний корабель «Іван Хурс» влучили одразу дві ракети

25 березня 2024, 08:48

При ударі по ЧФ РФ у розвідувальний корабель «Іван Хурс» влучили одразу дві ракети

Під час атаки ЗСУ на ЧФ РФ у Криму в розвідувальний корабель «Іван Хурс» влучили одразу дві ракети. Про це повідомляє російський Telegram-канал ASTRA.

«Розвідувальний корабель "Іван Хурс" пошкоджений внаслідок вчорашньої атаки на Крим», - повідомляють джерела ASTRA.

Зазначається, що в ніч з 23 на 24 березня по Севастополю було запущено 18 ракет, а сили ППО збили 11 із них.

Раніше ГУР підтвердило, що під час атаки флоту окупантів було уражено великий десантний корабель Росії «Ямал», 23 березня 2024 року.

Зокрема, було атаковано 13-й судноремонтний завод ЧФ РФ у Севастополі, де серед іншого було пришвартовано великий десантний корабель РФ «Ямал».

За оцінками військової розвідки України характер ушкоджень ВДК «Ямал» має критичний характер: пробоїна у верхній палубі зумовила крен на правий борт.

До того ж щонайменше три українські крилаті ракети Storm Shadow потрапили у великий вузол зв'язку Чорноморського флоту РФ.

Про це пише OSINTtechnical, провівши геолокацію відео ударів.

Супутникові знімки наслідків ракетного удару по вузлу зв'язку Чорноморського флоту Росії у Севастополі. Фото: СХЕМИ

Пошкоджено в/ч на вулиці Руднєва, ВДК «Азов» та «Ямал» (про що офіційно заявляли ЗСУ) та розвідувальний корабель «Іван Хурс».

Нагадаємо, українські військовослужбовці сьогодні, 24 березня, завдали ударів по військових об'єктах російських загарбників у Севастополі. Зокрема, було знищено два десантні кораблі.

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