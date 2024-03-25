Захоплення Часів Яру в найближчі місяці навряд чи можливе — ISW

Найближчими місяцями Збройні сили Російської Федерації навряд чи зможуть оточити або захопити Часів Яр на Донеччині. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни у щоденному звіті за 24 березня.

Аналітики зазначили, що окупанти розпочали локалізовану наступальну операцію на Бахмутському напрямку, однією з цілей яких є захоплення Часів Яру. Однак за чотири місяці ворог зміг досягти лише незначних тактичних успіхів на північний захід та захід від Бахмуту.

В ISW зазначили, що тактичні успіхи ЗС РФ на схід від Часів Яру не створюють умов для оточення населеного пункту.

«Російським військам, ймовірно, доведеться досягти значних тактичних успіхів на південний схід і північний захід від Часів Яру, перш ніж розпочати оточення населеного пункту», — йдеться в повідомленні.

У разі захоплення Часів Яру супротивник міг би отримати незначні оперативні переваги. Зокрема це могло б убезпечити південно-західний фланг російської лінії фронту в районі Бахмут — Соледар, який довгий час був широким виступом.

Аналітики розповіли, що окупація Часів Яру та просування на північ і південь від міста могло б відштовхнути ЗСУ подалі від російських наземних ліній зв'язку в районі Бахмута. Також це могло б відкинути українців із зони дії артилерії на ділянці шосе Е40 біля Бахмута, тому ЗСУ, ймовірно, довелося б розгорнути артилерію безпосередньо на лінії фронту, щоб перекрити логістику окупантів уздовж більшої частини автодороги Соледар — Бахмут — Горлівка.

Також Часів Яр відкрив би окупантам шляхи просування до Костянтинівки Донецької області. Зокрема це був би безпосередній шлях до цієї міської агломерації.

Аналітики додали, що захоплення Часів Яру було б більш значущим з оперативної точки зору, ніж окупація Авдіївки.

Нагадаємо, 23 березня Міноборони Росії заявило про захоплення села Іванівське (колишнє Червоне) у Бахмутському районі Донецької області. Українські офіційні особи втрату населеного пункту не підтверджували.