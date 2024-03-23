В РФ заявили о захвате села Ивановское на Донетчине. В Украине отрицают

Ивановское на карте DeepState

Минобороны России заявило о захвате села Ивановское (бывшее Красное) в Бахмутском районе Донецкой области.



Украинские официальные лица потерю населенного пункта не подтверждали.



Отрицает потерю Ивановского украинский военнослужащий Станислав Бунятов.



Украинский военный журналист и блогер Богдан Мирошников пишет, что в Ивановском «не утихают адские бои».



«Часть села наши воины держат. Так же, как и не дают врагу совершить обход села в сторону Ступочек», — добавляет он.



Ивановское находится на пути в Часов Яр, к которому пытаются подойти российские войска.