В РФ заявили о захвате села Ивановское на Донетчине. В Украине отрицают

Минобороны России заявило о захвате села Ивановское (бывшее Красное) в Бахмутском районе Донецкой области.
Украинские официальные лица потерю населенного пункта не подтверждали.
Отрицает потерю Ивановского украинский военнослужащий Станислав Бунятов.
Украинский военный журналист и блогер Богдан Мирошников пишет, что в Ивановском «не утихают адские бои».
«Часть села наши воины держат. Так же, как и не дают врагу совершить обход села в сторону Ступочек», — добавляет он.
Ивановское находится на пути в Часов Яр, к которому пытаются подойти российские войска.