Оккупационные власти РФ сообщили, что кольцевая железнодорожная дорога в аннексированный Крым через временно оккупированные территории Украины (Донецкая, Луганская, Херсонская, Запорожская области) запуститься в конце 2024 года. Об этом заявил так называемый губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, передает сепаратистский сайт ДАН.



По словам коллаборанта, проект реализуется для регионов, которые была захвачены российскими войсками.



«Сейчас реализуется проект как раз для четырех новых субъектов — строительство ветки новой железной дороги, которая пройдет от Ростова через Бердянск до Мелитополя, из Мелитополя потом уже дальше на Крым. Практически к концу этого года кольцевая дорога начнет работать», — сказал он.



Ранее мы писали, что ппервый заместитель руководителя созданного РФ предприятия «Железные дороги Новороссии» Олег Калеватых сообщил, что «Железные дороги Новороссии» начали грузовые перевозки между Ростовской областью и аннексированным Крымом через другие оккупированные территории Украины.