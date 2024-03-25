Колаборант Сальдо заявив, що залізницю до Криму через окуповані території України запустять цього року

Окупаційна влада РФ повідомила, що кільцева залізниця в анексований Крим через тимчасово окуповані території України (Донецька, Луганська, Херсонська, Запорізька області) запуститься наприкінці 2024 року. Про це заявив так званий губернатор Херсонської області Володимир Сальдо, повідомляє сепаратистський сайт ДАН.



За словами колаборанта, проєкт реалізується для регіонів, захоплених російськими військами.



«Наразі реалізується проєкт якраз для чотирьох нових суб'єктів — будівництво гілки нової залізниці, яка пройде від Ростова через Бердянськ до Мелітополя, з Мелітополя потім уже далі на Крим. Практично до кінця цього року кільцева дорога почне працювати», — сказав він.



Раніше ми писали, що перший заступник керівника створеного РФ підприємства «Залізниці Новоросії» Олег Калеватих повідомив, що «Залізниці Новоросії» розпочали вантажні перевезення між Ростовською областю та анексованим Кримом через інші окуповані території України.