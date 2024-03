Кулеба после ракетного удара на Киев: Украине требуется усиление ПВО, особенно Patriot

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обратился к цивилизованному миру с просьбой усилить противовоздушную оборону, в частности, системы Patriot. Об этом политик написал в своей соцсети.



«Украине срочно требуется усиление противовоздушной обороны, особенно систем и ракет Patriot, способных отразить любую российскую атаку», — написал он.



Кроме того, политик опубликовал видео, как дети в Киеве во время тревоги бегут в укрытия.



«Нет таких злодеяний, которые россияне не совершили бы, включая попытку баллистического удара в сердце многомиллионного города», — резюмировал Кулеба.

Children in Kyiv run for cover at 10:30 a.m. as deadly Russian ballistic missiles are shot down over the capital by air defense.



There are no atrocities Russian bastards would not commit, including an attempt of a ballistic strike at the heart of a multimillion city.



