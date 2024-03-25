Кулеба після ракетного удару на Київ: Україні потрібне посилення ППО, особливо Patriot

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба звернувся до цивілізованого світу з проханням посилити протиповітряну оборону України, зокрема системами Patriot. Про це політик написав у своїй соцмережі.



«Україні терміново потрібне посилення протиповітряної оборони, особливо систем і ракет Patriot, здатних відбити будь-яку російську атаку», — написав він.



Крім того, політик опублікував відео, як діти у Києві під час тривоги біжать до укриття.



«Немає таких злочинів, які б росіяни не вчинили, включаючи спробу балістичного удару по серцю багатомільйонного міста», — резюмував Кулеба.

Діти в Києві їздять на поїздку в 10:30 години як погано Російські ballistic missiles є кинута вниз за столицею до свого Defense.



Там не є атроцитами Російські борці не можуть бути включені, в тому числі й до уваги ballistic strike в центрі multimilion city.



This is a… pic.twitter.com/uc19jrwFIg — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 25, 2024





Раніше ми писали, що у Києві 24 березня спрацювала система ППО, попередньо Росія атакувала столицю України балістичними ракетами, повідомляється про падіння уламків у Печерському районі.



Крім того, командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що окупанти сьогодні вранці, 25 березня, атакувала українську столицю ракетами. Силам ППО вдалося їх збити.