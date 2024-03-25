Минздрав Украины запускает «Голос пациентов», где каждый сможет поделиться проблемами системы здравоохранения

Минздрав Украины совместно с партнерами запускают опрос «Голос пациентов», его цель — узнать, как граждане относятся к изменениям украинской медицины. Об этом сообщает Telegram-канал министерства здравоохранения.



«Расскажите о своем опыте взаимодействия с системой здравоохранения, заполнив анкету здесь. От ваших ответов зависит, какой будет система здравоохранения Украины в будущем. Хотите, чтобы медицинский сервис в Украине был более качественным и удобным? Расскажите о своем опыте взаимодействия с системой здравоохранения», — предложили в анкете Минздрава.



Ранее стало известно, что военно-врачебные комиссии в Киеве начнут проверять из-за увеличения количества жалоб.