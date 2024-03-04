Минздрав начинает проверку ВВК в Киеве

Военно-врачебные комиссии в Киеве начнут проверять, из-за увеличение количества жалоб. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

В первую очередь, жалобы касаются несоблюдения электронной очереди.

По словам министра здравоохранения, для того, чтобы ускорить прохождение ВВК и сделать его более удобным, в прошлом году в Минздраве ввели отдельный пакет в рамках программы медицинских гарантий, что позволяет военнообязанным пройти медицинский осмотр в гражданском медучреждении с четко определенными предельными сроками.

Однако, как отмечает Ляшко, до сих пор часть ВВК работает на базе центров комплектования, а не гражданских медучреждений.

Министр сказал, что в то же время ведомство обратит особое внимание на возможность вымогательства взяток за учет всех имеющихся болезней и состояний во время медицинских осмотров.

Также без внимания не останутся вероятные схемы незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу или принятие решений о предоставлении отсрочки от призыва по состоянию здоровья.