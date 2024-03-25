МОЗ України запускає «Голос пацієнтів», де кожен зможе поділитися проблемами системи охорони здоров'я

МОЗ України разом із партнерами запускають опитування «Голос пацієнтів», його мета — дізнатися, як громадяни ставляться до змін української медицини. Про це повідомляє Telegram-канал міністерства охорони здоров'я.



«Розкажіть про свій досвід взаємодії із системою охорони здоров'я, заповнивши анкету опитування. Від ваших відповідей залежить, якою буде система охорони здоров'я України у майбутньому. Бажаєте, щоб медичний сервіс в Україні був якіснішим та зручнішим? Розкажіть про свій досвід взаємодії із системою охорони здоров'я», — запропонували в анкеті МОЗ.



Раніше стало відомо, що військово-лікарські комісії у Києві почнуть перевіряти через збільшення кількості скарг.