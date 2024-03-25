Российские войска снизили интенсивность штурмов под Купянском в Харьковской области. При этом, ситуация в городе остается сложной, власти планируют объявить принудительную эвакуацию семей с детьми. Об этом сообщает начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин в эфире телеканала «Киев 24».

«Точно могу сказать, что интенсивность штормовых действий намного уменьшилась. Поэтому, если анализировать, можно предположить, что какие-то части войск россияне оттащили на Белгород», — рассказал Беседин.

В то же время, по его словам, россияне не перестают обстреливать гражданскую и критическую инфраструктуру Купянска.

«Враг осуществляет постоянные обстрелы, пытается в основном нанести вред и критической инфраструктуре, уничтожить частные дома. И то вооружение, которое он применяет, это фактически показывает, что он хочет уничтожить как можно больше гражданского населения. К сожалению, это постоянно, каждый день, и выходные прошли тоже очень сложно», — добавил начальник ГВА.

По его данным, в Купянске более 7 тысяч человек отказались от обязательной эвакуации, среди них — 220 детей. Учитывая, что с потеплением дети больше времени будут проводить на улице, из Купянской общины планируют объявить принудительную эвакуацию после ее завершения на территории Великобурлукской и Ольхуватской общин.

Как отметил Беседин, критическая инфраструктура в Купянске работает в штатном режиме.

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