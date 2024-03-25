Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

РФ уменьшила интенсивность штурмов под Купянском, но власти планируют объявить принудительную эвакуацию населения — ГВА

25 марта 2024, 17:53

РФ уменьшила интенсивность штурмов под Купянском, но власти планируют объявить принудительную эвакуацию населения — ГВА

Российские войска снизили интенсивность штурмов под Купянском в Харьковской области. При этом, ситуация в городе остается сложной, власти планируют объявить принудительную эвакуацию семей с детьми. Об этом сообщает начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин в эфире телеканала «Киев 24».

«Точно могу сказать, что интенсивность штормовых действий намного уменьшилась. Поэтому, если анализировать, можно предположить, что какие-то части войск россияне оттащили на Белгород», — рассказал Беседин.

В то же время, по его словам, россияне не перестают обстреливать гражданскую и критическую инфраструктуру Купянска.

«Враг осуществляет постоянные обстрелы, пытается в основном нанести вред и критической инфраструктуре, уничтожить частные дома. И то вооружение, которое он применяет, это фактически показывает, что он хочет уничтожить как можно больше гражданского населения. К сожалению, это постоянно, каждый день, и выходные прошли тоже очень сложно», — добавил начальник ГВА.

По его данным, в Купянске более 7 тысяч человек отказались от обязательной эвакуации, среди них — 220 детей. Учитывая, что с потеплением дети больше времени будут проводить на улице, из Купянской общины планируют объявить принудительную эвакуацию после ее завершения на территории Великобурлукской и Ольхуватской общин.

Как отметил Беседин, критическая инфраструктура в Купянске работает в штатном режиме. 

Ранее мы писали, что 5 марта российские войска ударили по Купянскому району Харьковской области. Известно о гибели пенсионерки. 

 

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Места
Купянск
События
эвакуация детей

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
20:03
Неизвестные в военной форме ворвались к жительнице оккупированной Херсонщины и похитили деньги — СМИ
11:58
Удар ВСУ по Севастополю стал крупнейшим с начала войны — Bild
09:58
Захват Часов Яра в ближайшие месяцы вряд ли возможен — ISW
09:11
В ГУР прокомментировали поражение корабля РФ «Ямал»
18:30
«ДНР» приняла «закон» об изъятии «бесхозяйной» недвижимости
10:35
В оккупированном Симферополе утром были слышны взрывы, есть «прилет» в нефтебазу
22:45
В Севастополе сообщают о попадании ракет в узел связи российского флота
21:22
По оккупированному Иловайску нанесли удар. Загорелись нефтепродукты
18:50
В РФ заявили о захвате села Ивановское на Донетчине. В Украине отрицают
17:14
Российские чиновники намекают, что оккупированные территории не нуждаются в дотациях
11:19
В оккупированном Донецке восстановили электроснабжение, но многие жители пока без воды
22:30
Жильцы снесенных домов в Мариуполе хотят судиться, Кремль готовится к мобилизации — дайджест оккупации ►
20:49
Оккупированные Донецк и Горловка пострадали от обстрелов, есть погибшие
13:54
В оккупированном Мариуполе многоэтажки «трещат по швам»: оккупанты не реагируют на жалобы жителей
11:59
В оккупированном поселке Донецкой области при сбросе боеприпаса погибла девушка
23:40
Главное за день: Атака на Киев. РФ начала производство трехтонных бомб
20:47
«Выборы Путина»: как «рисовали» голоса на оккупированных территориях ►
18:13
В «ЛНР» рассказали подробности взрыва в Луганске: пострадали 5 «полицейских»
17:44
Оккупанты демонтируют развалины Мариупольского драмтеатра и обещают открыть его в следующем году
13:58
В Минобороны России заявили о захвате села Тоненькое Донецкой области
все новости
21:14
Теракт в Подмосковье не имел никакой связи с Украиной — Белый дом
20:37
«ЛНР» готовится отбирать пустующее жилье
20:03
Неизвестные в военной форме ворвались к жительнице оккупированной Херсонщины и похитили деньги — СМИ
19:40
Россияне вечером ударили по Одессе: три женщины получили ранения
18:41
Еще одного бойца «Азова» оккупанты приговорили к пожизненному заключению
18:29
Более 2000 крылатых и баллистических ракет РФ сбила украинская ПВО за время полномасштабного вторжения
17:53
РФ уменьшила интенсивность штурмов под Купянском, но власти планируют объявить принудительную эвакуацию населения — ГВА
17:41
Третья штурмовая бригада ВСУ под Авдеевкой ликвидировала батальон россиян
16:55
FPV-дрон «оторвал голову» российскому Т-80
16:55
Краматорск: Международные партнеры оказали помощь в ремонте городской водопроводной сети
16:15
Ракетная атака на Киев: чудом удалось избежать большого количества жертв
15:42
Россиянам в мессенджеры приходят предложения поучаствовать в терактах
15:25
Зеленский поздравил СБУ: «Я благодарен за дальнобойность и меткость наших дронов в небе и на море»
14:59
В Харькове досрочно завершат отопительный сезон
14:50
Минздрав Украины запускает «Голос пациентов», где каждый сможет поделиться проблемами системы здравоохранения
14:38
Кабмин уточнил перечень ВПЛ, которым сохранят выплаты на проживание
14:19
Кулеба после ракетного удара на Киев: Украине требуется усиление ПВО, особенно Patriot
13:50
В Харьковской области тракторист наехал на противотанковую мину
13:30
Коллаборант Сальдо заявил, что железную дорогу в Крым через оккупированные территории Украины запустят в текущем году
12:45
Для восстановления ДнепроГЭС нужны годы — Укргидроэнерго
все новости
ВИДЕО
Пленный боец полка «Азов» Павел Гусев. Фото: Генпрокуратура РФ Еще одного бойца «Азова» оккупанты приговорили к пожизненному заключению
25 марта, 18:41
FPV-дрон оторвал голову Т-80. Фото: кадр из видео FPV-дрон «оторвал голову» российскому Т-80
25 марта, 16:55
Зеленский благодарит СБУ. Фото: кадр из видео Зеленский поздравил СБУ: «Я благодарен за дальнобойность и меткость наших дронов в небе и на море»
25 марта, 15:25
Последствия ракетной атаки в Киеве. Фото: Telegram В Киеве сработала ПВО: зафиксировано падение обломков ракет РФ в Печерском районе, поврежден жилой дом
25 марта, 11:01
Пожар на Новочеркасской ГРЭС. Фото: соцсети Беспилотники ударили по крупной электростанции в Ростовской области, возник пожар
25 марта, 07:15
Ракетный удар в Севастополе. Кадр из видео В Севастополе сообщают о попадании ракет в узел связи российского флота
23 марта, 22:45

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиция, ® — эти символы обозначают материал, размещенный на правах рекламы.
Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама