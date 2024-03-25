РФ зменшила інтенсивність штурмів під Куп'янськом, але влада планує оголосити примусову евакуацію населення — МВА

Російські війська знизили інтенсивність штурмів під Куп'янськом у Харківській області. При цьому ситуація в місті залишається складною, влада планує оголосити примусову евакуацію сімей з дітьми. Про це повідомляє начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Бесєдін в ефірі телеканалу «Київ 24».

«Точно можу сказати, що інтенсивність штормових дій значно зменшилась. Тому, якщо аналізувати, можна припустити, що якісь частини військ росіяни відтягли на Бєлгород», - розповів Бесєдін.

Водночас, за його словами, росіяни не перестають обстрілювати громадянську та критичну інфраструктуру Куп'янська.

«Ворог здійснює постійні обстріли, намагається здебільшого завдати шкоди і критичній інфраструктурі, знищити приватні будинки. І те озброєння, яке він застосовує, це фактично показує, що він хоче знищити якнайбільше цивільного населення. На жаль, це постійно, щодня і вихідні пройшли теж дуже складно», — додав начальник ГВА.

За його даними, у Куп'янську понад 7 тисяч осіб відмовилися від обов'язкової евакуації, серед них 220 дітей. З огляду на те, що з потеплінням діти більше часу проводитимуть на вулиці, з Куп'янської громади планують оголосити примусову евакуацію після її завершення на території Великобурлуцької та Ольхуватської громад.

Як зазначив Бесєдін, критична інфраструктура у Куп'янську працює у штатному режимі.

Раніше ми писали, що 5 березня російські війська вдарили по Куп'янському району Харківської області. Відомо про загибель пенсіонерки.