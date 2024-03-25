Еще одного бойца «Азова» оккупанты приговорили к пожизненному заключению

Пленный боец полка «Азов» Павел Гусев. Фото: Генпрокуратура РФ

«Верховный суд ДНР» приговорил к пожизненному заключению пленного бойца полка «Азов» Павла Гусева. Об этом сообщила Главная военная прокуратура РФ.

Якобы 20 марта 2022 года Гусев застрелил двух жителей Мариуполя во время прохождения службы на своем посту.

Так называемый суд приговорил Гусева к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Украинские власти и правозащитники считают процессы над пленными бойцами «Азова» — незаконным судилищем, которое Россия организовала в пропагандистских целях.

В начале февраля к пожизненному заключению в оккупации был приговорен пленный солдат «Азова» Ренат Алиев.