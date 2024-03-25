Ще одного бійця «Азова» окупанти засудили до довічного ув'язнення

Полонений боєць полку «Азов» Павло Гусєв. Фото: Генпрокуратура РФ

«Верховний суд ДНР» засудив до довічного ув'язнення полоненого бійця полку «Азов» Павла Гусєва. Про це повідомила Головна військова прокуратура РФ.

Нібито 20 березня 2022 року Гусєв застрелив двох мешканців Маріуполя під час проходження служби на своїй посаді.

Так званий суд засудив Гусєва до довічного позбавлення волі із відбуванням покарання у виправній колонії особливого режиму.

Українська влада та правозахисники вважають процеси над полоненими бійцями «Азова» — незаконним судилищем, яке Росія організувала з пропагандистською метою.

На початку лютого до довічного ув'язнення в окупації був засуджений полонений солдат «Азова» Ренат Алієв.