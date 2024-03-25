Более 2000 крылатых и баллистических ракет РФ сбила украинская ПВО за время полномасштабного вторжения

Украинская ПВО сбила более 2 тысяч ракет россиян. Фото: Минобороны Украины

С начала полномасштабного российского вторжения противовоздушная оборона Украины сбила более 2000 российских крылатых и баллистических ракет, но до сих пор нуждается в большем количестве систем обороны. Об этом сообщили в Минобороны Украины.

«С начала полномасштабного вторжения было сбито более 2000 российских крылатых и баллистических ракет. Это результат титанической работы украинских противовоздушных защитников. Тысячи жизней спасли современные системы противовоздушной обороны, предоставленные нашими партнерами», — говорится в сообщение ведомства.

В то же время Минобороны подчеркивает: Украина все еще нуждается в большем количестве систем противовоздушной обороны, чтобы защитить своих граждан от российской агрессии.

Ранее мы писали, что российские оккупационные войска 22 марта 2024 года нанесли массовый ракетный удар по инфраструктурным объектам на территории Украины, повредив Днепровскую гидроэлектростанцию (ГЭС) в Запорожье. Эта атака по энергетической системе Украины была самой масштабной с начала полномасштабной войны.