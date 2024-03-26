Сили ППО України збили 12 із 12 «шахедів» цієї ночі

Вночі 26 березня 2024 року Росія атакувала Україну 12-ма ударними БпЛА типу «Shahed» з Криму та Курської області, а також двома зенітними керованими ракетами С-300 у напрямку Донецької області.



Про це йдеться у звіті командувача Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Миколи Олещука.



«Повітряний напад відбивали мобільні вогневі групи Сил оборони України у Миколаївській та Харківській областях. Збито всі 12 "шахедів"», - написав він.





Нагадаємо, з початку повномасштабного російського вторгнення протиповітряна оборона України збила понад 2000 російських крилатих і балістичних ракет, але досі потребує більшої кількості систем оборони.