В Краматорске отопительный сезон завершится досрочно

В Краматорске Донецкой области отопительный сезон завершится в ночь с 28 на 29 марта. Об этом сообщили в Краматорской городской военной администрации.

«Учитывая существенное повышение температуры атмосферного воздуха, решено, что отопительный сезон в Краматорске завершится в ночь с 28 на 29 марта. Это позволит также сэкономить на платежках и жителям города», — говорится в сообщении.

Вместе с тем, в управляющих компаниях города отмечают — оплата за услугу по управлению многоквартирными домами со стороны жильцов крайне низкая. Пока надеются, что жители найдут возможность улучшить платежную дисциплину, однако напоминают, что если ситуация не изменится, предоставлять услуги будет труднее.

Ранее сообщалось, что отопительный сезон в Украине планируют завершить раньше срока из-за достаточно высоких температурных показателей. Об этом сказал в интервью Le Figaro глава НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышов.