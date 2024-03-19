Отопительный сезон в Украине завершат досрочно

Отопительный сезон в Украине планируют завершить раньше срока из-за достаточно высоких температурных показателей. Об этом сказал в интервью Le Figaro глава НАК «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышов.

«Обычно отопительный сезон заканчивается 15 апреля, но в этом году, ввиду плюсовой температуры, это произойдет в конце марта», — сказал он.

Чернышов отметил, что прошедшая зима была для Украины относительно спокойной, если сравнивать с ситуацией в 2022 году, после полномасштабного вторжения ВС РФ.

«Мы усвоили уроки 2022 года, когда осенью подверглись массированным атакам со стороны России, и подготовились. Наша энергосистема очень надежна. Но это не значит, что россияне не пытались атаковать нашу инфраструктуру каждый день», — объяснил глава НАК «Нафтогаз Украины».

Заметим, что, как правило, отопительный сезон в Украине заканчивается 15 апреля. Однако городские власти могут принимать решения самостоятельно, то есть отключить отопление в жилых домах могут и раньше срока. Все зависит от температуры воздуха: если показатель держится на уровне +8 градусов в течение трех дней, тогда подачу могут прекратить.