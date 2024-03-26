У Краматорську опалювальний сезон завершиться достроково

У Краматорську Донецької області опалювальний сезон завершиться у ніч із 28 на 29 березня. Про це повідомили у Краматорській міській військовій адміністрації.

«З огляду на суттєве підвищення температури атмосферного повітря, вирішено, що опалювальний сезон у Краматорську завершиться в ніч із 28 на 29 березня. Це дозволить також заощадити на платіжках мешканцям міста», — йдеться у повідомленні.

Водночас у керуючих компаніях міста наголошують: оплата за послугу з управління багатоквартирними будинками з боку мешканців украй низька. Поки що сподіваються, що мешканці знайдуть можливість покращити платіжну дисципліну, проте нагадують, що якщо ситуація не зміниться, надавати послуги буде важче.

Раніше повідомлялося, що опалювальний сезон в Україні планують завершити раніше строку через досить високі температурні показники. Про це сказав в інтерв'ю Le Figaro голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.