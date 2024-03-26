Россияне ударили по жилым районам Харькова

Оккупанты ударили по гражданской жилищной инфраструктуре Харькова. Про атаку в своем Telegram написал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.



«Зафиксировано попадание в Шевченковском районе. Осмотр места профильными службами продолжается», — добавил он.



Мэр Харькова также подтвердил «прилеты» по гражданской инфраструктуре, сказав, что информация о пострадавших и возможных разрушениях – уточняется.



Местные Telegram-каналы пишут, что предварительно по Харькову ударили крылатой ракетой. Ранее, 25 марта, россияне ранили одного жителя Донецкой области — в Новогродовке.