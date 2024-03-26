Оккупанты ранили мирного жителя Новогродовки

За прошедшие сутки, 25 марта, россияне ранили одного жителя Донецкой области — в Новогродовке. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



«Общее количество жертв россиян в Донецкой области составляет 1891 убитыми и 4738 ранеными, без учета жертв в Мариуполе и Волновахе», — говорится в сообщении.







Напомним, в результате вечернего ракетного обстрела Одессы три женщины получили ранения. Ранее оккупационные войска РФ обстреливали Донецкую область. В результате чего есть повреждения, в частности, жилые дома.