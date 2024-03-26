Росіяни вдарили по житлових районах Харкова

Окупанти вдарили по цивільній житловій інфраструктурі Харкова. Про атаку у своєму Telegram написав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.



«Зафіксовано влучання у Шевченківському районі. Огляд місця профільними службами продовжується», - додав він.



Мер Харкова також підтвердив «прильоти» по цивільній інфраструктурі, сказавши, що інформація про постраждалих та можливі руйнування – уточнюється.



Місцеві Telegram-канали пишуть, що попередньо по Харкову вдарили крилатою ракетою. Раніше, 25 березня, росіяни поранили одного мешканця Донецької області – у Новогродівці.