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Россия поставляет нефть Северной Корее в обмен на оружие вопреки санкциям ООН — FT

26 марта 2024, 12:42

Россия поставляет нефть Северной Корее в обмен на оружие вопреки санкциям ООН — FT

Россия начала поставлять нефть непосредственно в Северную Корею вопреки санкциям ООН, что еще больше укрепляет связи между авторитарными режимами и наносит новый удар по международным усилиям по сдерживанию Пхеньяна. Об этом сообщило британское издание Financial Times.

Отмечается, что по меньшей мере, пять северокорейских танкеров отправились в этом месяце за нефтепродуктами в порт Восточный на Дальнем Востоке России, согласно спутниковым снимкам, предоставленным британским аналитическим центром RUSI.

Начавшиеся 7 марта поставки являются первыми задокументированными прямыми морскими грузами из России после того, как Совет Безопасности ООН — по согласию Москвы, ввел суровое ограничение на продажу КНДР нефти в 2017 году в ответ на ядерные испытания Пхеньяна.

«Эти поставки нефти являются полномасштабной атакой на режим санкций, который сейчас находится на грани краха», — заявил бывший координатор группы ООН, следящей за санкциями против Северной Кореи, Хью Гриффитс.

Суда под северокорейским флагом, классифицированные как танкеры для перевозки нефтепродуктов, посетили один и тот же причал российской нефтяной компании в порту Восточный, где они, вероятно, загрузились.

Спутниковые снимки подтвердили, что два судна затем отправились из порта Восточный в северокорейский порт Чхонджин, где, вероятно, разгрузились.

«Корабли, которые мы видели на российских терминалах, являются одними из крупнейших по грузоподъемности в северокорейском флоте, и они постоянно заходят и выходят из порта», — сказал научный сотрудник RUSI Джозеф Бирн.

По его словам, некоторые из этих судов напрямую находятся в санкционном списке ООН, это значит, что они не должны даже заходить в иностранные порты, не говоря уже о том, чтобы транспортировать нефть.

Поставки происходят после того, как в августе прошлого года Северная Корея начала передавать России боеприпасы, которые, по мнению военных экспертов, внесли значительный вклад в боевые действия РФ против Украины. Аналитики RUSI говорят, что порт Восточный также использовался в качестве хабов для российских кораблей, участвующих в торговле оружием между странами.

«То, что мы видим сейчас, — это явный бартерный обмен оружия на нефть, открыто противоречащий санкциям, которые Владимир Путин подписал лично, что иллюстрирует траекторию развития России за последние годы от международного «вредителя» до государства вне закона», — сказал Гриффитс.

Все пять северокорейских судов прибыли в Восточный порт с выключенными транспондерами. Одно из этих судов, Paek Yang San 1, было идентифицировано ООН в 2018 году как участвовавшее в незаконной перекачке нефти с судна на судно, чтобы обойти лимит на импорт, ограничивающий Северную Корею лишь 500 тысяч баррелей нефти и нефтепродуктов в год. Поставки могут считаться соответствующими требованиям, только если о них сообщается комитету ООН по санкциям.

Исследователи RUSI подсчитали, что задокументированные поставки нефти из порта Восточный могут составить 125 тысяч баррелей нефтепродуктов – четверть разрешенной годовой квоты за считанные недели.

Обсуждения в отношении группы экспертов ООН по санкциям подняли вопрос о том, как долго этот орган и сам режим санкций сможет просуществовать.

«Пока продолжаются дебаты об эффективности санкций, мы видим, что будет происходить, если санкции будут отменены. Это дает Северной Корее очень значительный толчок», — отмечает Бирн.

Старший научный сотрудник южнокорейского государственного Института стратегии национальной безопасности Го Менг Хюн сказал, что прямые поставки нефти и нефтепродуктов из России в Северную Корею будут иметь большое значение для стабилизации северокорейской экономики.

«В течение последних семи лет Пхеньян был вынужден платить высокую надбавку за необходимые ему нефтепродукты, поскольку полагался на сложную и дорогостоящую сеть криминальных посредников и перебрасывание нефти с судна на судно в море. Но теперь, похоже, КНДР обеспечила себе стабильные поставки нефти либо с большой скидкой, либо как прямую оплату за вооружение, которое она поставляет Москве. Это высвободит ресурсы для вооруженных сил Северной Кореи и ее ядерной программы», — пояснил Го.

Ранее сообщалось, что оборонные заводы Северной Кореи работают на полную мощность, чтобы производить вооружения и снаряды для России.

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