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Росія постачає нафту Північній Кореї в обмін на зброю всупереч санкціям ООН — FT

26 березня 2024, 12:42

Росія постачає нафту Північній Кореї в обмін на зброю всупереч санкціям ООН — FT

Росія почала постачати нафту безпосередньо до Північної Кореї всупереч санкціям ООН, що ще більше зміцнює зв'язки між авторитарними режимами і завдає нового удару міжнародним зусиллям зі стримування Пхеньяну. Про це повідомило британське видання Financial Times.

Зазначається, що щонайменше п'ять північнокорейських танкерів вирушили цього місяця за нафтопродуктами в Східний порт на Далекому Сході Росії, згідно з супутниковими знімками, наданими британським аналітичним центром RUSI.

Постачання, що почалися 7 березня, є першими задокументованими прямими морськими вантажами з Росії після того, як Рада Безпеки ООН — за згодою Москви, ввела суворе обмеження на продаж КНДР нафти в 2017 році у відповідь на ядерні випробування Пхеньяну.

«Ці постачання нафти є повномасштабною атакою на режим санкцій, який зараз перебуває на межі краху», — заявив колишній координатор групи ООН, яка стежить за санкціями проти Північної Кореї, Х'ю Гріффітс.

Судна під північнокорейським прапором, класифіковані як танкери для перевезення нафтопродуктів, завітали до одного і того ж причалу російської нафтової компанії в порту Східний, де вони, ймовірно, завантажилися.

Супутникові знімки підтвердили, що два судна потім вирушили з порту Східний до північнокорейського порту Чхонджин, де, ймовірно, розвантажилися.

«Кораблі, які ми бачили на російських терміналах, є одними з найбільших за вантажопідйомністю в північнокорейському флоті, і вони постійно заходять і виходять з порту», — сказав науковий співробітник RUSI Джозеф Бірн.

За його словами, деякі з цих судів безпосередньо перебувають у списку санкцій ООН, це означає, що вони не повинні навіть заходити в іноземні порти, не кажучи вже про те, щоб транспортувати нафту.

Постачання відбуваються після того, як у серпні минулого року Північна Корея почала передавати Росії боєприпаси, які, на думку військових експертів, зробили значний внесок у бойові дії РФ проти України. Аналітики RUSI кажуть, що порт Східний також використовувався як хаби для російських кораблів, які беруть участь у торгівлі зброєю між країнами.

«Те, що ми бачимо зараз, — це явний бартерний обмін зброї на нафту, який відкрито суперечить санкціям, які Володимир Путін підписав особисто, що ілюструє траєкторію розвитку Росії за останні роки від міжнародного «шкідника» до держави поза законом», — сказав Гріффітс.

Усі п'ять північнокорейських судів прибули до Східного порту з вимкненими транспондерами. Одне з цих суден, Paek Yang San 1, було ідентифіковано ООН у 2018 році як незаконне перекачування нафти з судна на судно, щоб обійти ліміт на імпорт, що обмежує Північну Корею лише 500 тисяч барелів нафти і нафтопродуктів на рік. Постачання можуть вважатися відповідними вимогам, лише якщо про них повідомляється комітету ООН із санкцій.

Дослідники RUSI підрахували, що задокументовані постачання нафти з порту Східний можуть становити 125 тисяч барелів нафтопродуктів — чверть дозволеної річної квоти за лічені тижні.

Обговорення щодо групи експертів ООН щодо санкцій порушили питання про те, як довго цей орган і сам режим санкцій зможе проіснувати.

«Поки тривають дебати щодо ефективності санкцій, ми бачимо, що відбуватиметься, якщо санкції буде скасовано. Це дає Північній Кореї дуже значний поштовх», — зазначає Бірн.

Старший науковий співробітник південнокорейського державного Інституту стратегії національної безпеки Го Менг Хюн сказав, що прямі постачання нафти та нафтопродуктів з Росії до Північної Кореї матимуть велике значення для стабілізації північнокорейської економіки.

«Протягом останніх семи років Пхеньян був змушений платити високу надбавку за необхідні йому нафтопродукти, оскільки покладався на складну мережу кримінальних посередників і перекидання нафти з судна на судно в море. Але тепер, схоже, КНДР забезпечила собі стабільне постачання нафти або з великою знижкою, або як пряму оплату за озброєння, яке вона постачає Москві. Це звільнить ресурси для збройних сил Північної Кореї та її ядерної програми», — пояснив Го.

Раніше повідомлялося, що оборонні заводи Північної Кореї працюють на повну потужність, щоб виробляти озброєння та снаряди для Росії.

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