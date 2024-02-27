Заводы КНДР работают на полную мощность, чтобы производить снаряды для России

Некоторые оборонные заводы Северной Кореи работают на полную мощность, чтобы производить вооружения и снаряды для России. Об этом сообщил министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик, пишет Yohnap.



«Хотя оружейные заводы Северной Кореи работают на 30 процентов мощности из-за нехватки сырья и электроэнергии, некоторые заводы работают на полную мощность, которые в основном производят оружие и снаряды для России», — заявил Шин.



По предварительным оценкам, Северная Корея отправила в Россию около 6700 контейнеров с момента саммита между северокорейским лидером Ким Чен Ыном и российским лидером Владимиром Путиным в сентябре.



Этого количества достаточно для размещения примерно 3 миллионов снарядов 152-мм или 500 тысяч 122-мм артиллерийских снарядов.



В обмен на поставки оружия в Россию, КНДР, похоже, получает продукты питания и другие предметы первой необходимости, а также сырье и детали, используемые в производстве оружия.



Ранее при ночном обстреле Селидово российские военные использовали ракеты северокорейского производства.



Также стало известно, что ракеты Северной Кореи, которыми Россия уже атаковала Украину, содержат компоненты американских и европейских компаний.



В свою очередь Европейский Союз предложил санкции против Северной Кореи за предоставление России ракет, которые она применяет против нашей страны.