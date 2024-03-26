В «ДНР» рассказали, когда дадут свет и воду

В «ДНР» после 20:00 напряжение в сети должно выйти на норму. Об этом сообщил «Первый вице-премьер ДНР» Андрей Чертков. По его словам, по состоянию на 18:00 энергетики запитали все обесточенные объекты.

Чертков также сообщил, что начат запуск котельных, подключают лифты. До ночи «власти ДНР» планируют подключить все котельные и дать воду по графикам.

По состоянию на вечер электроэнергия есть не во всех районах Донецка. Об этом «Новостям Донбасса» рассказали местные жители. Также об этом писали пользователи в местных чатах.

Напомним, о том, что в Донецке и других оккупированных городах региона нет электроэнергии, воды и тепла, «Новостям Донбасса» сообщили местные жители сегодня в первой половине дня. Проблемы наблюдаются с раннего утра.