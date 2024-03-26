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У «ДНР» розповіли, коли дадуть світло та воду

26 березня 2024, 20:32

У «ДНР» розповіли, коли дадуть світло та воду

У «ДНР» після 20:00 напруга у мережі має вийти на норму. Про це повідомив «перший віце-прем'єр ДНР Андрій Чортков». За його словами, станом на 18:00 енергетики запитали усі знеструмлені об'єкти.

Чортков також повідомив, що розпочато запуск котелень, підключають ліфти. До ночі «влада ДНР» планує підключити всі котельні та дати воду за графіками.

На вечір електроенергія є не в усіх районах Донецька. Про це «Новини Донбасу» розповіли місцеві жителі. Також про це писали користувачі у місцевих чатах.

Нагадаємо , про те, що в Донецьку та інших окупованих містах регіону немає електроенергії, води та тепла, «Новинам Донбасу» повідомили місцеві жителі сьогодні у першій половині дня. Проблеми спостерігаються з самого ранку.

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