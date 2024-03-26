Часть окружения Владимира Путина считает, что нет никаких доказательств причастности Украины к теракту в «Крокус Сити холле» под Москвой. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на анонимных источников.

Четыре неназванных человека, которые имеют тесные связи с Кремлем, рассказали, что Путин присутствовал на совещаниях, в ходе которых пришли к выводу, что Украина не связана с терактом.

Но, как пишет издание, Путин по-прежнему хочет использовать трагедию для того, чтобы сплотить граждан РФ против Украины.

Собеседники Bloomberg также рассказали, что в Кремле были шокированы тем, что российские службы безопасности не смогли предотвратить расстрел в торговом центре.

«Почти никто из знакомых источников издания представителей российской политической и деловой элиты не верит, что за нападением стоит Украина», — сказано в материале.

Напомним, группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за атаку на «Крокус».

Российские власти и пропагандисты продолжают утверждать о причастности Украины к теракту. При этом каких-либо доказательств своих слов они не приводят.

О непричастности Украины к теракту заявляли украинские власти, включая президента Зеленского. Также об этом заявили США, которые в начале марта предупреждали РФ о готовящейся атаке экстремистов.



Ранее в обращении к россиянам президент РФ Владимир Путин заявил, что четверо задержанных по обвинению в совершении теракта в «Крокус Сити Холл» пытаясь скрыться, двигались в сторону Украины. По его словам, у подозреваемых террористов в Украине было подготовлено «окно для перехода госграницы».