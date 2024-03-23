В ИГИЛ взяли на себя ответственность за теракт под Москвой

В ИГИЛ утверждают, что их боевики совершили теракт под Москвой. Фото: Amaq

Теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» 22 марта совершили боевики ИГИЛ, пишет связанное с этой террористической группировкой агентство Amaq. На их сообщение, в частности, обратил внимание эксперт по терроризму Жан-Шарль Брисар.



В публикации Amaq атака на «Крокус Сити Холл» названа «самой жестокой за последние годы».



Источники сообщили агентству Amaq, что нападение было совершено четырьмя боевиками «Исламского государства», которые были вооружены автоматами, пистолетом, ножами и зажигательными бомбами. Атаке предшествовала операция по наблюдению за концертным залом. Также источники отметили, что террористы ворвались в зал и трое из них начали стрелять по толпе, а четвертый был занят поджогом зала, используя заранее подготовленные для этого зажигательные бомбы.



Также Amaq опубликовало фото четырех напавших на «Крокус». У троих из них одежда по цвету, крою и принтам совпадает с той, в которой были задержанные российскими силовиками подозреваеые в теракте.

По официальным данным, уже известно о гибели 133 человек в результате теракта в «Крокус Сити Холле».



Российские власти и пропагандисты настаивают на том, что нападавшие якобы связаны с Украиной. Единственный аргумент в пользу этого — факт задержания преступников в Брянской области. Однако населенный пункт Хацунь, в районе которого, по сообщениям российских чиновников и СМИ, были задержаны подозреваемые, находится примерно в 150 км от границы с Украиной и 190 км от границы с Беларусью. Поэтому однозначно утверждать, что мужчины направлялись именно в Украину, а не в Беларусь, нельзя, отмечает «Медуза».



Украинские власти отрицают причастность к теракту в «Крокус Сити Холле».