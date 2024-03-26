Оточення Путіна не вірить у його теорію щодо зв'язку України та теракту під Москвою — Bloomberg

Частина оточення Володимира Путіна вважає, що немає жодних доказів причетності України до теракту у «Крокус Сіті холі» під Москвою. Про це пише Bloomberg з посиланням на анонімні джерела.

Чотири неназвані особи, які мають тісні зв'язки з Кремлем, розповіли, що Путін був присутній на нарадах, у ході яких дійшли висновку, що Україна не пов'язана з терактом.

Але, як пише видання, Путін, як і раніше, хоче використати трагедію для того, щоб згуртувати громадян РФ проти України.

Співрозмовники Bloomberg також розповіли, що в Кремлі були шоковані тим, що російські служби безпеки не змогли запобігти розстрілу в торговому центрі.

«Майже ніхто зі знайомих джерел видання представників російської політичної та ділової еліти не вірить, що за нападом стоїть Україна», - сказано в матеріалі.

Нагадаємо, угруповання ІДІЛ взяло на себе відповідальність за атаку на «Крокус».

Російська влада та пропагандисти продовжують стверджувати про причетність України до теракту. При цьому жодних доказів своїх слів вони не наводять.

Про непричетність України до теракту заявляла українська влада, включаючи президента Зеленського. Також про це заявили США, які на початку березня попереджали РФ про атаку екстремістів, що готується.



Раніше у зверненні до росіян президент РФ Володимир Путін заявив, що четверо затриманих за звинуваченням у скоєнні теракту в «Крокус Сіті Холл» намагаючись втекти, рухалися у бік України. За його словами, у підозрюваних терористів в Україні було підготовлено вікно для переходу держкордону.