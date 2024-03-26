Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Оточення Путіна не вірить у його теорію щодо зв'язку України та теракту під Москвою — Bloomberg

26 березня 2024, 20:55

Оточення Путіна не вірить у його теорію щодо зв'язку України та теракту під Москвою — Bloomberg

Частина оточення Володимира Путіна вважає, що немає жодних доказів причетності України до теракту у «Крокус Сіті холі» під Москвою. Про це пише Bloomberg з посиланням на анонімні джерела.

Чотири неназвані особи, які мають тісні зв'язки з Кремлем, розповіли, що Путін був присутній на нарадах, у ході яких дійшли висновку, що Україна не пов'язана з терактом.

Але, як пише видання, Путін, як і раніше, хоче використати трагедію для того, щоб згуртувати громадян РФ проти України.

Співрозмовники Bloomberg також розповіли, що в Кремлі були шоковані тим, що російські служби безпеки не змогли запобігти розстрілу в торговому центрі.

«Майже ніхто зі знайомих джерел видання представників російської політичної та ділової еліти не вірить, що за нападом стоїть Україна», - сказано в матеріалі.

Нагадаємо, угруповання ІДІЛ взяло на себе відповідальність за атаку на «Крокус».

Російська влада та пропагандисти продовжують стверджувати про причетність України до теракту. При цьому жодних доказів своїх слів вони не наводять.

Про непричетність України до теракту заявляла українська влада, включаючи президента Зеленського. Також про це заявили США, які на початку березня попереджали РФ про атаку екстремістів, що готується.

Раніше у зверненні до росіян президент РФ Володимир Путін заявив, що четверо затриманих за звинуваченням у скоєнні теракту в «Крокус Сіті Холл» намагаючись втекти, рухалися у бік України. За його словами, у підозрюваних терористів в Україні було підготовлено вікно для переходу держкордону.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Люди
Володимир Путін
Місця
Підмосков'я «Крокус Сіті хол»
Події
теракт

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
20:32
У «ДНР» розповіли, коли дадуть світло та воду
13:20
ЗМІ оцінили ймовірність наступу російських військ на Київ та Харків
12:59
На окупованій Донеччині відсутній мобільний зв`язок
10:48
На окупованих територіях Донеччини відсутні світло, вода та тепло
00:04
Головне за день: «Л-ДНР» збирається вилучати нерухомість. Атака на Київ та Одесу
21:57
«ЛНР»: на шахтах нема кому працювати через мобілізацію, залучать людей із «копанок»
20:37
«ЛНР» готується відбирати порожнє житло
20:03
Невідомі у військовій формі увірвалися до жительки окупованої Херсонщини і викрали гроші — ЗМІ
13:30
Колаборант Сальдо заявив, що залізницю до Криму через окуповані території України запустять цього року
11:58
Удар ЗСУ по Севастополю став найбільшим з початку війни — Bild
09:58
Захоплення Часів Яру в найближчі місяці навряд чи можливе — ISW
09:11
У ГУР прокоментували ураження корабля РФ «Ямал»
18:30
«ДНР» ухвалила «закон» про вилучення «безхазяйної» нерухомості
10:35
В окупованому Сімферополі вранці було чутно вибухи, є «приліт» в нафтобазу
22:45
У Севастополі повідомляють про влучання ракет у возол зв’язку російського флоту
21:22
По окупованому Іловайську завдали удару. Зайнялися нафтопродукти
18:50
У РФ заявили про захоплення села Іванівське на Донеччині. В Україні заперечують
17:14
Російські чиновники натякають, що окуповані території не потребують дотацій
11:19
В окупованому Донецьку відновили електропостачання, але багато жителів поки що без води
22:30
Мешканці знесених будинків у Маріуполі хочуть позиватися, Кремль готується до мобілізації — дайджест окупації ►
усі новини
21:55
Лукашенко обговорив можливий напад на Сувальський коридор
20:55
Оточення Путіна не вірить у його теорію щодо зв'язку України та теракту під Москвою — Bloomberg
20:32
У «ДНР» розповіли, коли дадуть світло та воду
19:45
Франція найближчим часом зможе передати Україні майже 80 установок Caesar
19:05
Сапери показали, як зараз виглядає Ірпінський ліс. Він досі усіяний мінами та снарядами ►
18:49
Росія вдарила ракетою по гуртожитку коледжу в Харкові: одна людина постраждала
17:59
Україна може отримати 1,5 млн снарядів у рамках ініціативи Чехії
17:34
Слова Лукашенка суперечать версії Путіна про терористів, які втекли до України
16:49
Зеленський звільнив Данилова з посади секретаря РНБО
16:39
Сили оборони знищили ЗРК «БУК» росіян за допомогою HIMARS
16:28
Голова ФСБ звинуватив Україну в теракті в «Крокусі». При цьому доказів не надав
15:45
Окупанти продовжують катувати і страчувати українських військовополонених — ООН
14:43
Ракетний удар по Одесі: кількість постраждалих зросла, пошкоджено Палац спорту та 300 квартир
14:29
Російські КАБи стали найсерйознішою загрозою для Сил оборони — Forbes
13:56
Окупанти вдарили ракетами по Новогродівці: є жертви
13:20
ЗМІ оцінили ймовірність наступу російських військ на Київ та Харків
12:59
На окупованій Донеччині відсутній мобільний зв`язок
12:42
Росія постачає нафту Північній Кореї в обмін на зброю всупереч санкціям ООН — FT
12:17
У НАТО обговорюють можливість збиття російських ракет біля своїх кордонів
12:10
Росіяни вдарили по житлових районах Харкова
усі новини
ВІДЕО
Сапери показали, як зараз виглядає Ірпінський ліс. Він досі усіяний мінами та снарядами ► Сапери показали, як зараз виглядає Ірпінський ліс. Він досі усіяний мінами та снарядами ►
26 березня, 19:05
Знищення окупантів під Богданівкою, Донецька область. Фото: кадр із відео ЗСУ зупинили прорив російської піхоти на бронетранспортерах біля Богданівки — відео
26 березня, 10:55
Полонений боєць полку «Азов» Павло Гусєв. Фото: Генпрокуратура РФ Ще одного бійця «Азова» окупанти засудили до довічного ув'язнення
25 березня, 18:41
FPV-дрон відірвав голову Т-80. Фото: кадр із відео FPV-дрон «відірвав голову» російському танку Т-80
25 березня, 16:55
Зеленський дякує СБУ. Фото: кадр із відео Зеленський привітав СБУ: «Дякую за далекобійність і влучність наших дронів у небі та на морі»
25 березня, 15:25
Результат ракетної атаки РФ на Київ. Фото: Telegram У Києві спрацювала ППО: зафіксовано падіння уламків ракет РФ у Печерському районі, пошкоджено житловий будинок
25 березня, 11:01
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама