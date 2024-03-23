Путин заявил, что террористы ехали в Украину, чтобы скрыться — украинская разведка это отрицает

Четверо задержанных по обвинению в совершении теракта в Crocus Сity Hall (Подмосковье, РФ), пытаясь скрыться, двигались в сторону Украины, заявил Владимир Путин в обращении к россиянам. По его словам, у подозреваемых террористов в Украине было подготовлено «окно для перехода госграницы».



Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов указал, что распространяемая российской стороной версия о том, что исполнители теракта в Подмосковье бежали в сторону Украины, не выдерживает никакой критики.



«Для этого не надо быть экспертом по вопросам безопасности. Более двух лет длится полномасштабная война, приграничные территории насыщены вражескими войсками, спецагентами, представителями спецслужб, силовиками. Линия границы заминирована, наблюдение ведется всеми средствами, включая аэроразведку, с обеих сторон. Такие области как Белгородская и Курская вообще сейчас являются зоной активных боевых действий после последних событий. И, разумеется, эта версия не выдерживает критики, это понимают все в мире, кроме возможно зазомбированного российского населения», — заявил Юсов в эфире телемарафона.



СМИ сообщают о 133 погибших в результате теракта в развлекательном центре Подмосковья и поисковые работы еще продолжаются.

Ранее прокремлевские телеграм-каналы опубликовали сгенерированный нейросетью дипфейк, на котором якобы секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона подтвердил причастность Украины к теракту в «Крокус сити холле».



Украина не имеет никакого отношения к стрельбе в подмосковном «Крокус Сити Холле», заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.