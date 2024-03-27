Российские войска продвинулись возле Бахмута и могли захватить Ивановское — ISW

Вооруженные силы Российской Федерации продвинулись возле Бахмута Донецкой области. Это произошло на фоне позиционных боев в этом районе. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW) в ежедневном отчете за 26 марта.

«Российские войска недавно подтвердили незначительное продвижение вблизи Бахмута на фоне продолжающихся позиционных боев в этом районе 26 марта», — говорится в сообщении.

Согласно геолокационным кадрам от 24 марта, оккупанты незначительно продвинулись на северо-восток от канала Северский Донец — Донбасс возле Часов Яра. Зато украинские и российские источники утверждали, что позиционные бои продолжались в районе Богдановки, возле Ивановского, Клещиевки, Нью-Йорка.

По информации российских военкоров, подразделения российской 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады якобы полностью захватили Ивановское, однако аналитики не нашли визуального подтверждения этому. Еще один российский военный блогер заявил, что ВС РФ якобы продвинулись возле Ивановского и Клещиевки, однако ISW также не могут это подтвердить.

По информации Генштаба ВСУ, за минувшие сутки, 26 марта, украинские военные отбили семь российских атак на Бахмутском направлении, в частности в районе Ивановского, Богдановки и Клещиевки.

Ранее сообщалось, что в ближайшие месяцы Вооруженные силы Российской Федерации вряд ли смогут окружить или захватить Часов Яр в Донецкой области. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете за 24 марта.