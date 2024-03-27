Російські війська просунулися біля Бахмута і могли захопити Іванівське — ISW

Збройні сили Російської Федерації просунулися біля Бахмута в Донецькій області. Це сталося на тлі позиційних боїв у цьому районі. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у щоденному звіті за 26 березня.

«Російські війська нещодавно підтвердили незначне просування поблизу Бахмута на тлі позиційних боїв, що продовжуються, в цьому районі 26 березня», — йдеться в повідомленні.

Згідно з геолокаційними кадрами від 24 березня, окупанти трохи просунулися на північний схід від каналу Сіверський Донець — Донбас біля Часів Яру. Натомість українські та російські джерела стверджували, що позиційні бої тривали у районі Богданівки, біля Іванівського, Кліщіївки, Нью-Йорка.

За інформацією російських воєнків, підрозділи російської 11-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади нібито повністю захопили Іванівське, проте аналітики не знайшли цього візуального підтвердження. Ще один російський військовий блогер заявив, що ЗС РФ нібито просунулися біля Івановського та Клещіївки, проте ISW також не можуть це підтвердити.

За інформацією Генштабу ЗСУ, минулої доби, 26 березня, українські військові відбили сім російських атак на Бахмутському напрямку, зокрема в районі Іванівського, Богданівки та Кліщіївки.

Раніше повідомлялося, що найближчими місяцями Збройні сили Російської Федерації навряд чи зможуть оточити або захопити Часів Яр у Донецькій області. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни у щоденному звіті за 24 березня.