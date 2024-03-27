Краматорск: Два новых автомобиля медицинской помощи будут обслуживать жителей отдаленных районов

Для оперативного медицинского обслуживания жителей отдаленных районов Краматорской громады благотворители передали два новых автомобиля. Фото: Краматорская ГВА

Центр семейной медицины №1 Краматорска в рамках проекта «Обеспечение доступа к жизненно необходимой помощи на востоке Украины» получил от благотворителей две машины мобильной медицинской помощи. Об этом сообщила Краматорская городская военная администрация.

Отмечается, что проект реализуется организацией «Здоровые решения/Health solutions» при поддержке гуманитарной организации CARE.

Каждая машина снабжена глюкометром, мобильным электрокардиографом, портативным аппаратом для ультразвуковой диагностики, отоофтальмоскопом, тонометром, дефибриллятором и аппаратом для кислородной поддержки. Пациенты смогут пройти полное обследование, консультации, получить рецепты для бесплатных медикаментов по программе «Доступные лекарства» и, если потребуется, — направление к узким специалистам.

«В первую очередь, это приблизит медицинскую помощь для маломобильных пациентов: паллиативных и пациентов с разными обострениями. Благодаря этому проекту жители громады получат лучшую первичную медицинскую помощь», — подчеркнул генеральный директор центра Александр Власенко.

Машины будут использоваться для оказания медицинской помощи жителям Краматорской громады и людям, которые переехали в громаду из-за войны. «Это особенно важно для пожилых людей и жителей отдаленных районов, которым трудно добраться до больницы», — сообщили в Краматорской ГВА.

Напомним, в Донецкой области стартовал пилотный проект «Укрпочта: Аптека», в рамках которого Укрпочта будет принимать заказы и доставлять медикаменты в самые отдаленные населенные пункты, где проблема отсутствия стационарных аптек и доступа к лекарственным средствам крайне острая.