Краматорськ: Два нові автомобілі медичної допомоги обслуговуватимуть мешканців віддалених районів

Для оперативного медичного обслуговування мешканців віддалених районів Краматорської громади благодійники передали два нові автомобілі. Фото: Краматорська МВА

Центр сімейної медицини №1 Краматорська у рамках проекту «Забезпечення доступу до життєво необхідної допомоги на сході України» отримав від благодійників дві машини мобільної медичної допомоги. Про це повідомила міська військова адміністрація Краматорська.

Наголошується, що проект реалізується організацією «Здорові рішення/Health solutions» за підтримки гуманітарної організації CARE.

Кожна машина має глюкометр, мобільний електрокардіограф, портативний апарат для ультразвукової діагностики, отоофтальмоскоп, тонометр, дефібрилятор і апарат для кисневої підтримки. Пацієнти зможуть пройти повне обстеження, консультації, отримати рецепти для безкоштовних медикаментів за програмою «Доступні ліки» і, за потреби, — направлення до вузьких фахівців.

«Насамперед, це наблизить медичну допомогу для маломобільних пацієнтів: паліативних та пацієнтів із різними загостреннями. Завдяки цьому проекту мешканці громади отримають найкращу первинну медичну допомогу», — наголосив генеральний директор центру Олександр Власенко.

Машини будуть використовуватися для надання медичної допомоги мешканцям Краматорської громади та людям, які переїхали до громади через війну. «Це особливо важливо для людей похилого віку та жителів віддалених районів, яким важко дістатися до лікарні», — повідомили в Краматорській ГВА.

Нагадаємо, в Донецькій області стартував пілотний проект «Укрпошта: Аптека», в рамках якого Укрпошта прийматиме замовлення та доставлятиме медикаменти до найвіддаленіших населених пунктів, де проблема відсутності стаціонарних аптек та доступу до лікарських засобів вкрай гостра.