Центр оккупированной Горловки попал под обстрел: есть жертвы

Во временно оккупированной Горловки Донецкой области сегодня, 27 марта, произошел обстрел. В результате удара двое людей получили ранения, а один гражданский – погиб. Об этом сообщил так называемый мэр города Иван Приходько.



По его словам, под обстрел попала котельная в центре Горловки. Сотрудники не пострадали.



Кроме того, в Никитском районе повреждены два жилых дома.



Ранее мы писали, что в Донецкой области за 26 марта двое жителей погибли от обстрелов РФ в Новогродовке, также в городе ранения получил один человек.