Центр окупованої Горлівки потрапив під обстріл: є жертви

У тимчасово окупованій Горлівці Донецької області сьогодні, 27 березня, відбувся обстріл. Внаслідок удару двоє людей отримали поранення, а один цивільний – загинув. Про це повідомив так званий мер міста Іван Приходько.



За його словами, під обстріл потрапила котельня у центрі Горлівки. Співробітники не постраждали.



Крім того, у Нікітському районі пошкоджено два житлові будинки.



Раніше ми писали, що на Донеччині за 26 березня двоє мешканців загинули від обстрілів РФ у Новогродівці, також у місті поранення отримала одна людина.