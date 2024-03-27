Росія завдала удару балістикою по Миколаєву

По Миколаєву російські окупанти завдали удару за допомогою балістики. Про це повідомив Telegram-канал «Николаевский Ванек».



Зазначається, що на місці зафіксували два «прильоти». Про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу перед атакою також попередили у ПС ЗСУ.



Нагадаємо, для росіян пріоритетним залишається спосіб терористичного тиску, і РФ може продовжувати час від часу здійснювати точковий терор з акцентом, зокрема, на Київ і для цього використовуватимуть «Циркон».



Раніше у Києві спрацювала система ППО, Росія атакувала столицю України балістичними ракетами «Циркон», зруйнувавши частину будівлі Академії декоративно-ужиткового мистецтва та дизайну імені Михайла Бойчука.