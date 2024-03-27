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Из Лиманской громады полиция эвакуировала еще двух жителей

27 марта 2024, 16:16

Из Лиманской громады полиция эвакуировала еще двух жителей

Из прифронтовой Лиманской громады Донецкой области полицейский экипаж «Белые ангелы» эвакуировали двоих жителей. Речь идет о 84-летней пенсионерке и 59-летнем мужчине, которые решились выехать в безопасные регионы Украины.Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Сообщается, что женщина родом из Торского, ее дом уничтожили российские оккупанты. Больше года она вынуждено жила у соседей, однако недавно решилась выехать к родственникам в Житомирскую область.

Житель села Закотное жаловался на ухудшение здоровья, поэтому согласился выехать к своей семье во Львовскую область.

В полиции отмечают, что прифронтовые села постоянно подвергаются российским обстрелам. Недавно был убит последний житель Ямполевки, в дом 64-летнего мужчины попала ракета.

Ранее мы писали, что на прифронтовых территориях Донецкой области остается 3144 ребенка.

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