Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин. Фото: кадр из видео

На прифронтовых территориях Донецкой области остается 3144 ребенка. Об этом в эфире национального телемарафона «Единые новости» заявил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.







«3144 ребенка остаются в прифронтовых громадах Донецкой области. Среди них 23 ребенка в населенных пунктах Торецкой и Кураховской общин, из которых предусмотрена принудительная эвакуация детей», — добавил Филашкин.



По словам главы военной администрации, несмотря на большое количество обстрелов, люди возвращаются в свои дома. Однако, если до начала полномасштабного вторжения в области было 1 млн 900 тыс. людей, а сейчас уже 480 тыс.



«Люди возвращаются. Мотивация у них такая, уже весна пришла - пора что-то выращивать и готовить по хозяйству», — рассказал глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



Ранее стало известно, что оккупационная армия РФ за 26 марта нанесла 17 ударов по жилому сектору Донетчины, по линии столкновения — 1922.



