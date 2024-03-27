З Лиманської громади поліція евакуювала ще двох мешканців

З прифронтової Лиманської громади Донецької області поліцейський екіпаж «Білі янголи» евакуювали двох мешканців. Йдеться про 84-річну пенсіонерку та 59-річного чоловіка, які зважилися виїхати в безпечні регіони України. Про це повідомили у пресслужбі поліції.



Повідомляється, що жінка родом з Торського, її будинок знищили російські окупанти. Понад рік вона вимушено жила у сусідів, проте нещодавно зважилася виїхати до родичів на Житомирщину.



Житель села Закотне скаржився на погіршення здоров'я, тож погодився виїхати до своєї родини на Львівщину.



У поліції зазначають, що прифронтові села постійно зазнають російських обстрілів. Нещодавно було вбито останнього мешканця Ямполівки, в будинок 64-річного чоловіка влучила ракета.



Раніше ми писали, що на прифронтових територіях Донецької області залишається 3144 дитини.