Ракетный удар по Николаеву: есть пострадавшие

В результате сегодняшнего обстрела по Николаеву шесть гражданских получили ранения. Информация о погибших не поступала. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.



«Пока известно о 6 раненых, 1 в тяжелом состоянии», — написал он.



Обновлено (16:56) Мэр города Александр Сенкевич добавил, что известно о 8 раненых. Это все гражданские лица. Также есть незначительные повреждения в 4 жилых домах, в частности, выбиты окна в квартирах.



Ранее мы писали, что днем 27 марта российские войска атаковали Николаев баллистическими ракетами. Отмечается, что на месте зафиксировали два «прилета».



Кроме того, оккупанты днем обстреляли Харьков, местные власти сообщили о попадании в дом. Есть пострадавшие.