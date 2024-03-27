Ракетний удар по Миколаєву: є постраждалі

Внаслідок сьогоднішнього обстрілу по Миколаєву шість цивільних отримали поранення. Інформація про загиблих не надходила. Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.



«Поки що відомо про 6 поранених, 1 у тяжкому стані», — написав він.



Раніше ми писали, що вдень 27 березня російські війська атакували Миколаїв балістичними ракетами. Зазначається, що на місці зафіксували два «прильоти».



Оновлено (16:56) Мер міста Олександр Сєнкевич додав, що наразі відомо про 8 поранених. Це все цивільні особи. Також є незначні пошкодження в 4 житлових будинках, зокрема, вибиті, вікна в квартирах.



Крім того, окупанти вдень обстріляли Харків, місцева влада повідомила про влучення в будинок. Є постраждалі.