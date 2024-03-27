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ВСУ снизили динамику штурмов россиян под Авдеевкой

27 марта 2024, 17:10

ВСУ снизили динамику штурмов россиян под Авдеевкой

Под Авдеевкой Донецкой области украинским военным удалось снизить динамику штурмов российских оккупантов. Об этом сообщил заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин.

«На данный момент на Авдеевском направлении удалось снизить динамику наступательных действий врага. Всем широким фронтом здесь он не может наступать, вынужден локализовать свои атаки», — отметил он.

По его словам, это не значит, что россияне пресекли попытки наступления. Военнослужащий добавил, что Силы обороны каждый день уничтожают огромное количество пехоты и военной техники оккупантов, но «существенно на планы врага это не влияет». 

Ранее мы писали, что 17 февраля украинские военные вышли из Авдеевки, сообщил главком ВСУ Александр Сырский. По словам представителей командования, военные вышли на заранее подготовленные позиции.Командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский отметил, что окружение вражеских войск не допущено, личный состав выведен, украинские военные заняли оборону на определенных рубежах.

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