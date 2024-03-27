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ЗСУ знизили динаміку штурмів росіян під Авдіївкою

27 березня 2024, 17:10

ЗСУ знизили динаміку штурмів росіян під Авдіївкою

Під Авдіївкою Донецької області українським військовим вдалося зменшити динаміку штурмів російських окупантів. Про це повідомив заступник командира Третьої окремої штурмової бригади ЗСУ Максим Жорін.

«Наразі на Авдіївському напрямку вдалося знизити динаміку наступальних дій ворога. Усім широким фронтом він не може наступати, змушений локалізувати свої атаки», — зазначив він.

За його словами, це не означає, що росіяни припинили спроби наступу. Військовослужбовець додав, що Сили оборони щодня знищують величезну кількість піхоти та військової техніки окупантів, але «суттєво на плани ворога це не впливає».

Раніше ми писали, що 17 лютого українські військові вийшли з Авдіївки, повідомив головком ЗСУ Олександр Сирський. За словами представників командування, військові вийшли на заздалегідь підготовлені позиції. Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський зазначив, що оточення ворожих військ не допущено, особовий склад виведено, українські військові зайняли оборону на певних рубежах.

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