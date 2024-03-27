Депутаты Рады отклонила бронирование военнообязанных с высокой зарплатой

Правки по бронированию военнообязанных, которые получают определенную зарплату и платят налоги, были отклонены комитетом Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Об этом рассказал рассказал нардеп от Слуги народа, член профильного комитета Игорь Копытин.

По словам народного депутата, были отдельные предложения по бронированию лиц, которые получают определенную зарплату и платят налоги, но они были отклонены «даже без обсуждения».

«Целью законопроекта является установление социально справедливой мобилизации. Фактической сутью таких поправок стал бы принцип «война для бедных». А это недопустимо», — подчеркнул нардеп.

При этом Копытин отметил, что в комитете происходит предварительное рассмотрение и вполне вероятно, что в сессионном зале Верховной Рады во время второго чтения авторы этих поправок смогут инициировать их учет.