Депутати Ради відхилила бронювання військовозобов'язаних із високою зарплатою

Правки щодо бронювання військовозобов'язаних, які отримують певну зарплату та сплачують податки, були відхилені комітетом Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Про це розповів нардеп від Слуги народу, член профільного комітету Ігор Копитін.

За словами народного депутата, були окремі пропозиції щодо бронювання осіб, які отримують певну зарплату та сплачують податки, але вони були відхилені «навіть без обговорення».

«Метою законопроекту є встановлення соціально справедливої мобілізації. Фактичною суттю таких поправок став би принцип «війна для бідних». А це неприпустимо», - наголосив нардеп.

При цьому Копитін зазначив, що в комітеті відбувається попередній розгляд, і цілком імовірно, що в сесійній залі Верховної Ради під час другого читання автори цих поправок зможуть ініціювати їхній розгляд.