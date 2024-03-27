Инженеры компании Evolve Dynamics работают над технологией, которая могла бы помочь украинским разведывательным дронам дольше оставаться в небе даже в случае того, если Россия попытается подавить их электронным способом. Об этом пишет агенство Reuters.

Как пишет издание, это важная часть международных усилий союзников Украины по поддержке ее программы беспилотников. Она должна дать Украине преимущество перед РФ, которая располагает гораздо больше ресурсов.

«Компании из десятков стран поставляли в Украину дроны и их комплектующие. Некоторые из них, например Evolve Dynamics, также фокусируются на технологических достижениях, призванных противостоять мощным возможностям России в области радиоэлектронной борьбы», — пишет издание.

Раннее Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что развитие применения беспилотных систем в настоящее время является приоритетом для украинской армии.