Британія модернізує дрони для ЗСУ, щоб вони могли довше залишатися в повітрі, — Reuters

Інженери компанії Evolve Dynamics працюють над технологією, яка б могла допомогти українським розвідувальним дронам довше залишатися в небі навіть у випадку, якщо Росія спробує придушити їх електронним способом. Про це пише агенція Reuters.

Як пише видання, це важлива частина міжнародних зусиль союзників України щодо підтримки її програми безпілотників. Вона має дати Україні перевагу перед РФ, яка має набагато більше ресурсів.

«Компанії з десятків країн постачали в Україну дрони та їх комплектуючі. Деякі з них, наприклад, Evolve Dynamics, також фокусуються на технологічних досягненнях, покликаних протистояти потужним можливостям Росії в галузі радіоелектронної боротьби», — пише видання.

Раніше Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський заявив , що розвиток застосування безпілотних систем наразі є пріоритетом для української армії.