«Бесхозяйное имущество»: «ЛНР» рассказала, какое жилье будет отбирать

«Бесхозяйное» жилье на оккупированной Россией территории Луганской области, которое будут передавать в «муниципальную собственность», будут определять по нескольким признакам. Это указано в «законе», который сегодня принял «народный совет ЛНР».

Так, признаками «бесхозяйного» имущества является: невнесение платы за жилье и неоплаченная коммуналка в течение года до дня обнаружения жилого помещения, имеющего признаки бесхозяйного имущества; отсутствие сведений о зарегистрированном праве собственности на жилое помещение в Едином государственном реестре недвижимости РФ;

неиспользование жилого помещения, которое в том числе создает угрозу его безопасности (или дома, если это квартира/комната).



В течение 10 дней со дня обнаружения жилья, которое имеет признаки бесхозного, «уполномоченный орган» разместит информацию на своем сайте, а также в доступных местах у входа в само помещение.

У собственника жилья будет 30 дней, чтобы лично явиться в уполномоченный орган с такими документами:

а) паспортом гражданина Российской Федерации или иным документом, удостоверяющим личность, либо выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц, учредительными документами юридического лица, идентификационным номером налогоплательщика;

б) правоустанавливающими (правоудостоверяющими) документами на жилое помещение.

Отметим, что этот «закон» полностью копирует тот, который принял «народный совет ДНР» на прошлой недели.